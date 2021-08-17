تصريح للدخول الفوري لليخوت

الحدود الشمالية : ضبط 55 شخصا في تجمع مخالف صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة في شرطة المنطقة، ضبطت (55) شخصًا، في تجمع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات حتى نهاية سبتمبر إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

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