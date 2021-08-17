أمين المجالس البلدية يطّلع على أعمال ومبادرات القطاع البلدي بالجوف

اطلع مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمين المجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل على جهود أمانة منطقة الجوف والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك أعمال ومبادرات المجلس البلدي بالجوف والتنسيق والتعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال زيارته مقر الأمانة اليوم، حيث استعرض مع أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، ورئيس المجلس البلدي الدكتور دخيل الله الشمدين, والمجلس البلدي بدومة الجندل ومنسوبي المجالس البلدية , المبادرات والمقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات في القطاع البلدي. وأكّد أمين الجوف حرص الأمانة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المجالس البلدية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.



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