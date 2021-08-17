نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لتعليم المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير إدارة تعليم المنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي والذي سلّم سموه التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة للعام الدراسي الجديد 1443 هـ.

وشمل التقرير السنوي تفصيلًا عن الأعمال التي قدمتها إدارة تعليم المنطقة، المشتملة على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات بواقع 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل، إلى جانب تقديم خدمات رعاية المستفيدين لـ 27236 زائرًا وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجًا تدريبيًا ، مستهدفًا 1756منسقًا ومنسقةً، إضافة إلى تنفيذ 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية، وإنهاء 3480 اعتمادًا عبر بياناتي الوظيفية و91714 اعتمادًا عبر نظام فارس، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل، وتنفيذ برامج تدريبية " بيئة تعليمية آمنة " لـ 1538 قائد وقائدة، وتصميم برنامج إلكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين والتي استفاد منها 2683 طالبًا و3281 طالبة.

وأتضمن التقرير إحصاءات عن البرامج التدريبية وفي هذا الصدد تم تنفيذ 4166 برنامجًا تدريبيًا من خلال 59 قاعة افتراضية، استفاد منها 165372 متدربًا ومتدربة، وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.

وثمن مدير تعليم مكة المكرمة دعم واهتمام سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة للتعليم في المنطقة، الذي يعد امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.