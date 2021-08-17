أمير مكة يستعرض سير العمل في مشاريع أمانة جدة

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية المرحلتين الثانية والثالثة والتي تشمل أحياء الحمدانية، والصالحية، والرحمانية، والأجزاء المتبقية من حي الفلاح.
كما استمع لشرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار ( تحت الطرح) والمزمع تنفيذها في أحياء الهدى وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية ، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.
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