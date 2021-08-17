خالد الفيصل يطمئن على صحة البدر

اطمأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في اتصال هاتفي على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن، والذي أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وسأل سموه الله أن يُتمّ على الأمير بدر بن عبدالمحسن الشفاء ويُلبسه ثياب الصحة والعافية.



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