تمكّنت الجهات المختصّة، بمساندة الجهات الأمنية، من تحييد خطر حيوان خارج عن السيطرة في أحد شوارع الرياض بعد فِراره من مركبة كانت تنقله؛ مشكلاً خطراً على مرتادي الشارع والممتلكات العامة، حيث تمّ تحييد خطره من الجهات الأمنية، وتسليمه إلى الجهة المختصّة.



كانت هذه تفاصيل خبر حيوان يخرج عن السيطرة في أحد شوارع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.