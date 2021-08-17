أمين عسير : معالجة التشوه البصري على رأس أولوياتي

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمانة منطقة عسير مع أكثر من 40 مكتبا هندسيا بشأن تعريف المكاتب الهندسية بالمشهد الحضري وأدلة ومعالجة التشوه البصري بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والإدارات المعنية و المختصين.
و عرض الحميدي خطة تحسين المشهد الحضري موضحا أبرز المحاور الرئيسية ومنها قطاع النسق العمراني والتراث العمراني والخدمات البلدية و ما يندرج تحت كل قطاع.
كما استعرض خلال الورشة الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، ومن أبرزها الدليل الإرشادي للإنارة المختلفة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري وعناصر الفرش والأمثلة التطبيقية لتلك العناصر لتواكب استخداماتها في تحسين المشهد الحضري علاوة على أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني بما يكفل تطوير النسق العمراني وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص اللوحات التجارية و الإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمؤامة أعمال تحسين المشهد الحضري.
و بين الحميدي أن الأمانة تعمل وفق مخطط زمني محدد من أجل إحداث نقلة نوعية من شأنها أن تعزز الجاذبية البصرية لمدن ومحافظات المنطقة مع مراعاة الطبيعة والهوية الخاصة بالمنطقة.
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