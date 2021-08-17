عاجل | صيانة الطرق تهمل نجران

بلغت قيمة عقود مشاريع الصيانة العادية لــ110 طرق بالمملكة 4.296 مليارات ريال، والتي تم توقيعها مع 110 شركات مقاولة في أشهر 7 و8 و9 عام 2019، وتنتهي في عام 2022 المقبل. وكشفت إحصائية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن توقيع عقود مشاريع الصيانة العادية مع المقاولين، منها 102 عقد تنتهي في شهر 7 من عام 2022، في وقت تفوقت عقود صيانة منطقة الرياض على عقود 5 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران، جازان، الباحة، الحدود الشمالية، الجوف.

22 عقدا

وكانت منطقة الرياض الأكثر عقودا لصيانة الطرق بــ22 عقدا لمشاريع الصيانة العادية للطرق، تليها منطقتا الشرقية ومكة المكرمة بــ12 عقدا، والمدينة، والقصيم، وعسير بــ10 عقود، وحائل 8 عقود، وتبوك 6، والجوف 5، وحلت نجران أقل المناطق عقودا لمشاريع الصيانة بــ3 عقود، تليها جازان، والباحة، والحدود الشمالية بــ4 عقود لكل منهم.

ثلاثي الجنوب

وبينت إحصائية وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن منطقة عسير، حلت الأولى في عقود الصيانة على مستوى الجنوب بــ10 عقود مشاريع صيانة، ممثلة في: صيانة طريق محائل_ المجاردة بمبلغ 22.404 مليون ريال، وطرق أبها بمبلغ 49.689 مليون ريال، وطريق أبها_النماص بمبلغ 51.869 مليون ريال، وطرق خميس مشيط بمبلغ 32.058 مليون ريال، وطرق بيشة بـ 23.605 مليون ريال، وطريق خميس مشيط_تثليث بمبلغ 25.975 مليون ريال، وطرق ظهران الجنوب بـ 37.385 مليون ريال، وطرق وادي بن هشبل بـ 38.478 مليون ريال، وطريق بيشة_ العلايا بمبلغ 31.449 مليون ريال. وتساوت منطقتا جازان والباحة بــ4 عقود، وتمثلت عقود صيانة منطقة جازان في: طريق جازان_الطوال بــ35.666 مليون ريال، وطريق صبيا_الدرب بــ66.736 مليون ريال، وطريق صبيا_الدائر بــ59.136 مليون ريال، وطريق أبوعريش_الطوال بــ34.898 مليون ريال. وتمثلت مشاريع صيانة طرق الباحة في: طريق المخواة_قلوة بــ46.516 مليون ريال، وطريق الباحة_بلجرشي بــ54.919 مليون ريال، وطريق الباحة_الطائف بــ40.849 مليون ريال، وطريق المخواة_المجاردة بــ29.861 مليون ريال.

نجران الأقل

وحلت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة على مستوى المملكة في عقود مشاريع الصيانة بــ3 عقود، تمثلت في: طريق نجران_الوديعة بــ45.813 مليون ريال، وطريق نجران_ظهران الجنوب بــ38.529 مليون ريال، وطرق نجران بــ35.597 مليون ريال.