طرق مسفلتة بالرمال

باتت شوارع حي «نهوقة» في منطقة «نجران» الأسفلتية شبه معدومة وغير واضحة للعيان، وذلك نظرا لتغطية معظمها وبشكل كامل بالأتربة والرمال والحجارة المتناثرة، التي خلفتها مياه السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث شكلت الأتربة معوقات للطرق، مما ينذر بوقوع حوادث أليمة، وكذلك الغبار الذي ينبعث منها في أثناء حركة السيارات اليومية، ويصل للبيوت والمنازل المجاورة، مما جعل الأهالي يشتكون من هذا الوضع الذي مضى عليه أكثر من 3 أسابيع. بينما قالت أمانة منطقة نجران إن جميع شوارع مخطط «نهوقة» الزراعي تابعة لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

تفاعل النقل

قال حسين مهدي آل عقيل، أحد سكان نهوقة: عقب هطول الأمطار وجريان السيول تراكمت الأتربة على الطرق الأسفلتية، مما جعل تلك الطبقة الأسفلتية لا تٌرى بالعين المجردة، وعندما خاطبنا أمانة المنطقة أحالتنا إلى جهة الاختصاص، ممثلة في فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، الذي تفاعل على الفور عن طريق مديره العام، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، حيث وجه بإرسال فرق الطوارئ والصيانة، لتزيل تلك الأتربة التي تشكل خطرا كبيرا على السيارات المارة، وتنذر بوقوع حوادث نتيجة انزلاق بعض العربات. وأوضح «آل عقيل»: لا يزال العمل مستمرا في صيانة تلك الطرق تباعا.