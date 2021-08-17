طرق مسفلتة بالرمال

تفاعل النقل
قال حسين مهدي آل عقيل، أحد سكان نهوقة: عقب هطول الأمطار وجريان السيول تراكمت الأتربة على الطرق الأسفلتية، مما جعل تلك الطبقة الأسفلتية لا تٌرى بالعين المجردة، وعندما خاطبنا أمانة المنطقة أحالتنا إلى جهة الاختصاص، ممثلة في فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، الذي تفاعل على الفور عن طريق مديره العام، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، حيث وجه بإرسال فرق الطوارئ والصيانة، لتزيل تلك الأتربة التي تشكل خطرا كبيرا على السيارات المارة، وتنذر بوقوع حوادث نتيجة انزلاق بعض العربات. وأوضح «آل عقيل»: لا يزال العمل مستمرا في صيانة تلك الطرق تباعا.
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