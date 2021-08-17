62 ألف مقعد للنقل المدرسي

دشن المدير العام للتعليم في الأحساء حمد بن محمد العيسى، أمس، خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات المدارس، والحملة التوعوية بعنوان «سجلهم لنوصلهم»، التي تستهدف المجتمع للتعريف بأهمية تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي التعليمي من خلال تخصيص حافلات تجوب المحافظة، وتحمل ملصقات تعريفية بضرورة المبادرة في طلب الخدمة، وذلك بتنظيم من إدارة خدمات الطلاب، وشركة تطوير للنقل التعليمي.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية فهد القويزاني، أن المقاعد المستهدفة أكثر من 62 ألف مقعد، وذلك برسوم ميسرة، وأن الخدمة مجانية لطلاب التربية الخاصة والضمان الاجتماعي، والتسجيل في الخدمة عبر نظام نور الإلكتروني.
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