8 آلاف عربة للمسنين في المسجد الحرام

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقل، وهي مدخل «الشيبيكة» عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم «الأرقم»، ومدخل «المروة» ومدخل سطح الدورات القشاشية. وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من 5000 عربة عادية، وقرابة 3000 عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن الإدارة عملت على إقامة ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.



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