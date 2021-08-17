سحب ماطرة على جازان وعسير

توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد إلى الباحة، وأن تنشط الرياح الشمالية الجافة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح الغربية، والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وغربي عسير. وقال إن أغسطس من كل عام يعتبر وفقا للسجلات المناخية، أفضل شهر لزيارة عسير، وذلك بالنسبة لمتوسط عدد الأيام المطيرة، إذ يحظى بنحو 40% من عدد الأيام المطيرة خلال السنة، وهذا ينسحب إلى حد ما على جازان.

وأوضح أن فصل الخريف يبدأ فلكيا «23 سبتمبر»، وتبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني «الجبهة». وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب، وسهيل نجم لامع نير، لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية. من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا، على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.