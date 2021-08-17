سحب ماطرة على جازان وعسير

وأوضح أن فصل الخريف يبدأ فلكيا «23 سبتمبر»، وتبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني «الجبهة». وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب، وسهيل نجم لامع نير، لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية. من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا، على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
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