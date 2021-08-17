⁧القبض على 9 مقيمين ارتكبوا 37 جريمة سرقة كيابل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على 8 مقيمين من الجنسية النيجيرية، اثنان من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا (37) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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