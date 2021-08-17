أمير مكة يستقبل محافظ هيئة الصناعات العسكرية

واطلعا على أبرز ما تحقق من منجزات على صعيد توطين الصناعات العسكرية ودوره في تمكين المستثمر المحلي كجزء فاعل في تعزيز مسيرة توطين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقلالية القطاع الإستراتيجية.
كما استمعا لشرح عن مستجدات معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443، الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022، والذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، وللمرة الأولى في المملكة.
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