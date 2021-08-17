شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : هذه أسباب إرتفاع إصابات كورونا بين النساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر في وزارة الصحة أن التجمعات العائلية سبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس بين النساء مؤخراً .

وقالت الصحة أن متحورات فيروس كورونا سريعة الإنتشار وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله ، وأهابت بالجميع إستمرار التقيد بالإجراءات الإحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي(704) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(539698) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (524765) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8431) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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