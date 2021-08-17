السعودية | إبداع فني على جدران الشوارع.. تشكيلي سعودي يحكي تجربته

شكرا لقرائتكم إبداع فني على جدران الشوارع.. تشكيلي سعودي يحكي تجربته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الرسم على الجدران لغة فنية خاصة تعبر عن جماليات هذا الفن الذي نقل اللغة الفنية من اللوحات وتجسيدها في الشوارع، لتصبح على مرأى من الجمهور، وهذا ما جذب الفنان التشكيلي السعودي طارق السهلي إلى نقل تجربته الفنية لجداريات الشوارع، معتبراً الوجوه بأنها مصدر الإلهام الذي يمكن من خلاله أن يبدع الفنان في رسم التقاسيم وكافة تفاصيلها الدقيقة التي تساهم في إيجاد إيحاءات فنية واضحة لقصة الوجه مع الصورة.

من لوحات الفنان طارق السهلي

عالم الجداريات

الفنان السهلي عضو في جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، أجاد الرسم على الكراسة واللوحات، حتى تزايد شغفه ليستخدم الألوان الزيتية في مخرجات تشكيلية، ليدخل في عالم فن الرسم على الجدران منذ عشر سنوات.

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يقول في حديثه إلى "العربية.نت": أعتبر الفن رسالة لها أثر عميق على النفس، ولها مغزى في الحياة، حيث يكمن الإبداع، والتميز، والأصالة، والتفرد، وهي الوسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس، وحرصتُ على إبراز حضوري كفنان سعودي له التأثير الكبير للمجتمع.

وأضاف: "أحب رسم البورتريه وقدمته بطرق مختلفة، وأتطلع للوصول إلى أعلى مراحل الاحترافية في الرسم، وأن أصل بأعمالي إلى أفضل المتاحف العالمية، رافعاً اسم وطني".

من لوحات الفنان طارق السهلي

تأثير رؤية 2030

وعن تأثير رؤية المملكة 2030، قال السهلي: احتل الفن بمعناه الشامل، موقعاً محورياً في رؤية السعودية 2030، حتى يمكن القول إن الرؤية التي أعلنها ولي العهد الطموح الأمير محمد بن سلمان بأبعادها الاقتصادية والتنموية، لا تخدم سوى هدف واحد هو بناء الإنسان السعودي وبناء فكره ووعيه وثقافته، لكي يكون قادراً على الوفاء بمسؤوليات المستقبل، ولا شك أن الرؤية تمثل طموح الفنانين وتترجم آمالهم.

من لوحات الفنان طارق السهلي

عوامل نجاح الفنان

وشدد في معرض حديثه على أن "هناك العديد من عوامل النجاح للفنان التشكيلي، منها الواقعية المفرطة والتي تمتاز بِدِقَّة مُتناهِيَة بنَقْل ومُحاكاة ومُماثلة الواقِعية، عبر تصوير الأشياء والعلاقات، بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيقي الواقعي، وبِرسم الجوهر الداخلي للأشياء، كما أن هناك عوامل أخرى لنجاح الفنان، منها عدم الشعور بالضجر والملل وقضاء وقت ممتع، وعدم التركيز على المعيقات والمضي قدماً، وتخطي المخاوف وبذل المزيد من الجهد وإتقان العمل والإبداع فيه، ولابد من الثقة في قدراتك وتطويرها غير مبال بمن يريدون التشويش عليك وإحباطك.

من لوحات الفنان طارق السهلي

لماذا البورتريه؟

وختم حديثه: "البورتريه هو أجمل أنواع الفنون، يكون القصد منه تمثيل موضوع بشري معين، وقد يُنشئ رسامو البورتريه أعمالهم عن طريق تكليفهم من قبل العامة أو أناس معينين، أو أنهم قد يستلهمون الإعجاب أو المحبة لموضوع ما، ومن الأسباب المهمة لنهجي عالم البورتريه، إقبال العامة وتفاعلهم على هذا النوع من الفن، رغم أن رسم البورتريه هو أصعب أنواع الفنون، وقد يختلف من فنان لآخر في رسمه، البعض يرسمه كعملية نقل فوتوغرافية، أما الفنان الآخر فيحتاج الدخول في النفس البشرية إلى الأعماق ليصورها ويكتشف الأحاسيس والمشاعر التي قد يحاول الإنسان أن يخفيها، لذلك رسم البورتريه هو أصعب أنواع الفنون.