محمد بن مسعود - الدمام - لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنه صدر أمر قضائي من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لمصلحة مساهمي #متعب_المقبل بيع عقار بالمدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ.

وقالت اللجنة على حسابها عبر "تويتر": ‏بعد اكتساب ‎تصفية حكماً لمصلحة مساهمي ‎"متعب المقبل" ببيع أرض المدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ، فقد تم إسناد مهمة بيع العقار بالمزاد العلني لوكيل البيع، وذلك تمهيداً لإعادة حقوق المساهمين. 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 04:43 PM لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين "تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة "تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنه صدر أمر قضائي من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لمصلحة مساهمي #متعب_المقبل بيع عقار بالمدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ.

وقالت اللجنة على حسابها عبر "تويتر": ‏بعد اكتساب ‎تصفية حكماً لمصلحة مساهمي ‎"متعب المقبل" ببيع أرض المدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ، فقد تم إسناد مهمة بيع العقار بالمزاد العلني لوكيل البيع، وذلك تمهيداً لإعادة حقوق المساهمين. الكلمات المفتاحية ، "تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة ،

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