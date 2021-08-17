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تواصل فرق مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة صامطة، جهودها الميدانية في عمليات الاستكشاف الحشري والمسوحات المخبرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار "المستنقعات"، إضافة إلى الأودية، بهدف الحفاظ على المجتمع من خطورة الحشرات الناقلة للأمراض والوقاية منها.
وأوضح مدير مكافحة نواقل الأمراض بصامطة، علي بن عبده عريشي، أن الفرق الميدانية تكثّف أعمالها خلال هذه الفترة، لاستكشاف المواقع الحشرية وإجراء المسوحات المخبرية التي تمكن من التعرف على مواقع تواجد الحشرات الناقلة للأمراض والحدّ من خطرها على المجتمع، ومن ثَم العمل على مكافحتها من قبل فرق المكافحة الميدانية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعةٍ حثيثة من قبل إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة جازان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 04:30 PM
في مواقع تجمعات مياه الأمطار والأوديةنواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري
تواصل فرق مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة صامطة، جهودها الميدانية في عمليات الاستكشاف الحشري والمسوحات المخبرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار "المستنقعات"، إضافة إلى الأودية، بهدف الحفاظ على المجتمع من خطورة الحشرات الناقلة للأمراض والوقاية منها.
وأوضح مدير مكافحة نواقل الأمراض بصامطة، علي بن عبده عريشي، أن الفرق الميدانية تكثّف أعمالها خلال هذه الفترة، لاستكشاف المواقع الحشرية وإجراء المسوحات المخبرية التي تمكن من التعرف على مواقع تواجد الحشرات الناقلة للأمراض والحدّ من خطرها على المجتمع، ومن ثَم العمل على مكافحتها من قبل فرق المكافحة الميدانية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعةٍ حثيثة من قبل إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة جازان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
، نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري ،
المصدر : الخليج 365
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