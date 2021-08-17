شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "التعليم" تنفذ برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قال مدير تعليم صبياء، حسن خرمي، إن وزارة التعليم استعدت للعام الدراسي الجديد بتجهيز المدارس وصيانتها ونظافتها وتوريد الكتب، وتدريب المعلمين والمعلمات.

وأضاف أن الوزارة حرصت أيضا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكد أن الوزارة طورت المناهج الدراسية بجانب إضافة مقررات جديدة، فضلا عن تقديم برامج تدريبية وتطويرية ومهنية للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات، وذلك وفقا للخطط الدراسية الجديدة.

وأشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة صبيا تنفذ حاليًا نحو أكثر 58 برنامج تدريبي استفاد منها نحو 36 ألف من منسوبي الإدارة، مؤكدًا أنه 98% من منسوبي الإدارة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.