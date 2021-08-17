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بالفيديو .. "التعليم" تنفذ برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قال مدير تعليم صبياء، حسن خرمي، إن وزارة التعليم استعدت للعام الدراسي الجديد بتجهيز المدارس وصيانتها ونظافتها وتوريد الكتب، وتدريب المعلمين والمعلمات.

وأضاف أن الوزارة حرصت أيضا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكد أن الوزارة طورت المناهج الدراسية بجانب إضافة مقررات جديدة، فضلا عن تقديم برامج تدريبية وتطويرية ومهنية للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات، وذلك وفقا للخطط الدراسية الجديدة.

وأشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة صبيا تنفذ حاليًا نحو أكثر 58 برنامج تدريبي استفاد منها نحو 36 ألف من منسوبي الإدارة، مؤكدًا أنه 98% من منسوبي الإدارة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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