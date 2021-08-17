شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن مشعل يطلق مبادرة لتأسيس جمعية فلاليح القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بمقر الإمارة ، مبادرة لتأسيس جمعية فلاليح القصيم ، لتكون جمعية زراعية متخصصة ، لدعم المزارعين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم .

وبارك سمو أمير القصيم، انطلاقة أعمال اللجنة التأسيسية للجمعية ، التي تحمل من إسمها المهنية ، لأن مهنة الفلاحة في الوقت الراهن تكاد تكون غير موجودة ، وهي كأي مهنة ، وهي جزء من تكريس الوطنية والاستثمار في أرض الوطن ، و رافدا إقتصادياً للمحافظة على الأمن الغذائي ، مشيراً سموه إلى أنه يتطلّع من إطلاق هذه الجمعية إلى دعم أصحاب صغار ومتوسطي المزارع بالمنطقة ، وجمعهم تحت مظلة كيان واحد ، والإستفادة فيما بينهم من خلال طرح تجاربهم ، والإتفاق على الرأي والمشورة وإيصال ارائهم ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية ، متمنياً سموه أن يكون لهذه الجمعية السبق في التميز والتفرّد في خدمة المزارعين ، والتعاون لتتظافر الجهود لإنجاح لتحقيق أهداف الجمعية ، مؤكداً سموه بأن المنطقة سلة غذاء المملكة ، كون لديها تنوّع في المحاصيل الزراعية .

واستعرض المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، خلال إطلاق المبادرة ، أهداف جمعية فلاليح القصيم، التي تسعى إلى دعم المزارعين ، وبناء قدرات المزارعين عبر التدريب للتعامل مع المتغيرات في القطاع الزراعي ، فتح قنوات تسويقية مبتكرة لتسويق منتجات المزارعين ، وبناء الشراكات لتكوين مسار تصنيع فائض الإنتاج الزراعي .

حضر إطلاق المبادرة ، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي ، والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، ومدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي