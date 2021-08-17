شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم: منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، المنصة الوطنية للعمل الخيري " احسان " بأنها سدت ثغرة كبيرة ساهمت في دعم العمل الخيري، مؤكدا بأن هذه المنصة تأتي ضمن دعم القيادة الرشيدة – أعزها الله - لأوجه العمل الخيري وكان لها أثرا كبيرا لدعم المحتاجين والقيام بواجبها الخيري على أكمل وجه .

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير القصيم التي أقيمت اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بعنوان : منصة إحسان والتمكين الرقمي للقطاع الخيري بالمملكة ، والتي شارك فيها الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي .

ورحب سمو أمير القصيم خلال الجلسة بالرئيس التنفيذي لمنصة إحسان ، منوها بالجهود التي تبذلها المنصة للتمكين الرقمي للقطاع الخيري بالمملكة المشاريع ودعم ايصال التبرعات الى المستحقين وتترجم التطور الرقمي بالمملكة ، وعدّ سموه هذا التطور الرقمي بأنه أصبح منجزا يفتخر به ونقله نوعيّة تنافس الدول المتقدمة في التحوّل التقني في هذا الجانب .

ودعا سمو امير القصيم الى اهمية التركيز على إبراز مزايا منصة " إحسان " وأن يطّلع المواطنين عليها بهدف الاستفادة من هذه المنصة الوطنية ، وقال سموه : من المهم إيضاح أوجه التعاون والفوارق بين منصة احسان ومنصة التبرعات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وآليات عمل الجهتين الخيريتين ودورهما .

مشيدا سموه بأداء هذه المنصة الرائع ، مؤكدا ان هناك موثوقية عالية في المنطقة لدورها في ايصال التبرعات للفئات الاشد حاجة ، مطالبا سموه باعطاء الجانب التوعوي الاولوية في التعريف ببرامج منصة احسان وكيفية الاستفادة من خدماتها، وعن كافة مايجهله المجتمع عن المنصة وتقاطعها مع الجهات الخيرية الأخرى ، والاستعانة بآراء أصحاب الفضيلة والعلماء ، واقامة ورش العمل التي تزيد نسبة الوعي بأثر ومخرجات منصة احسان.

وقدم الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري " إحسان " عبدالعزيز الحمادي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على إتاحة الفرصة للحديث عن الجهود والمبادرات التي تقدمها منصة إحسان ، مشيرا بأنها منصة وطنية ممّكنة للقطاع الخيري رقميا وتستخدم أحدث التقنيات لتحفيز وتعظيم الأثر لهذا القطاع حرصا من القيادة الرشيد على دعم العمل الخيري ، موضحاً بأنها تأتي بعد صدور الأمر السامي الكريم لتأسيس منصة وطنية للعمل الخيري تحمل اسم احسان ، بإشراف عدة جهات حكومية ، بهدف توائم الجهود وتكامل الجهات ذات العلاقة لضمان الأثر استدامة العمل الخيري وفق عمل متكامل ، وقد اسهمت منظومة احسان على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية التنموية واستدامتها ، من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة وتفعيل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي .

وبين الحمادي ، بأن المنصة اسهمت في تعزيز الوصول الى مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي وتوسيع أثره ، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ، حيث تشهد المنصة اكثر من 25 ألف متبرع يوميا يساهمون بالأعمال الخيرية .

وكشف الحمادي بأن من أهم مزايا المنصة تسريع عملية التبرع ، لتكون أسلوب حياة للمواطن والمقيم في بلادنا ، بالإضافة إلى الأمان التقني عبر تطبيق منظومة من اعلى المعايير التقنية في المعلومات ، والموثوقية لضمان وصول التبرعات للفئات الأشد احتياجا والإشراف على تنفيذ المشاريع الخيرية .

وذكر الحمادي بأنه يحق لكل متبرع الحصول على تقرير عن مخرجات المشاريع الخيرية والأثر الذي تم عن طريق المشروع المتبرع له ، وأكد أن المنصة تعمل على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي و التنبؤ بالمشكلات والمخاطر وتقديم الحلول والمقترحات لتفاديها ، مضيفا بان منصة احسان تحدد مدى الاحتياج في المناطق بناء على البيانات الديموغرافية ، ومعرفة بسلوك المتبرع وتقديم فرص التبرع المفضلة له .

واستعرض الحمادي اهم البرامج التي أطلقتها المنصة، كبرنامج الزكاة وبرنامج غراس وبرنامج الهدية الذي حقق 90 مليون ريال كعوائد مالية للمنصة ، وأخيرا برنامج الأضاحي ، مشيرا إلى خدمة التبرع عبر الرسائل القصيرة حققت اكثر من 25 مليون ريال .

وتطرّق الحمادي إلى الاحصاءات والارقام بمنصة احسان ، التي بينت أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من 950 مليون ريال ، وكان من بينهم كبار المانحين وبلغت قيمة تبرعاتهم 280 مليون ريال، فيما كان عدد عمليات التبرع أكثر من 12 مليون تبرع ، وعدد المستفيدين أكثر من مليونين ونصف ، وقبول أكثر من 500 جمعية في منصة احسان .

لافتا بان هناك تناغم وتوحيد الجهود بين منصات التبرع الوطنية ذات العلاقة بالعمل الخيري ، لكي لا يكون هناك تكرار للجهود الخيرية بالمملكة .

واكد الحمادي أنه سيصدر قريبا الدليل الاجرائي لمنصة احسان و سيساهم في تعزيز قبول الجمعيات الخيرية لدى المنصة ، موضحا بأن المنصة لديها مسارين للمشاريع الخيرية تشمل المسار الرعوي والمسار التنموي .

مبينا انه تم تسجيل 43 جمعية خيرية بمنطقة القصيم في منصة احسان، وتسعى الى زيادة دعم الجمعيات المتبقية بالمنطقة خلال الفترة القادمة .

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات حيث أكد الشيخ ابراهيم الحسني ، اهتمام سمو امير القصيم بدعم المبادرات الخيرية من أهمها مبادرة التوازن الخيري ومبادرة نهر العطاء ، لتوزيع العمل الخيري حسب الحاجة وعدم تركيزه على مسار محدد ، مشيرا إلى أن المنصة يجب ان يكون لها حضورا اعلاميا واسعا، داعيا الى ايجاد آلية واضحة لنشر مبادرات العمل الخيري ، وتوحيد جهودها من خلال المنصات الوطنية ، لموثوقيتها وحكومتها بإشراف لجان حكومية وشرعية.

كما إقترح المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع امكانية اطلاق مبادرة لدعم مبادرة ارض القصيم خضراء ، لتسهم في التكاليف التي تشمل استزراع الأشجار ، وصيانتها ، كون لهذه المبادرة اثر خيري ، لتنمية الغطاء النباتي .

و أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، أن رؤية المملكة 2030 وضعت دعم القطاع الغير ربحي ضمن محاورها ، مشيرا الى اهمية اعطاء المجال التنموي حضورا في منصة إحسان من خلال دعم لجان التنمية الاجتماعية في القصيم التي يوجد بها 58 لجنة تنموية خاصة و تعمل على الوقاية من البداية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية