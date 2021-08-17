أمير الشرقية يبحث مع قنصل الولايات المتحدة العلاقات السعودية الأمريكية

الرياض - محمد عبدالله - بحث أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع نائب سفير بعثة الولايات المتحدة بالمملكة دينيسون أوفوت والقنصل العام دينكا ماسك، العلاقات السعودية الأمريكية.

وقالت القنصلية الأمريكية في الظهران، في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نائب سفير بعثة الولايات المتحدة دينيسون أوفوت والقنصل العام دينكا ماسك، تشرفا اليوم بلقاء أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة العلاقة السعودية الأمريكية المستمرة منذ حوالي ثمانين عامًا في الشرقية.