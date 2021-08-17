«الأحوال المدنية» تحدد آلية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى متطلبات الخدمة والمستفيدين منها.

وقالت «الأحوال المدنية»، في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن هذه الخدمة تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر-أفراد».

ووفقا للأحوال المدنية فإن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر - أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وأكدت الأحوال المدنية أن من متطلبات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، نسخة من جواز السفر، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنون والمواطنات.

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