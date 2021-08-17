القتل قصاصًا لمواطن في عسير قتل زوجته بضربها بعصا وكويها بالنار

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل زوجته بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار، مما أدى إلى وفاتها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عها اليوم، إن المواطن إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين أقدم على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني (سعودية الجنسية)، بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين اليوم الثلاثاء في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، مؤكدة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.