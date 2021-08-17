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عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة لنقل أعضاء متوفى دماغياً

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الرياض - محمد عبدالله - أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً بالمستشفى إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًا، حيث قام ذووه وفي بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت صحة جدة أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلال الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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