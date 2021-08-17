تعميم بشأن الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بشأن حصر الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم بمدارس التعليم المستمر لعام 1443هـ.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم خاطبت الإدارات العامة للتعليم ممثلة في إدارة التعليم المستمر (بنين – بنات) للعمل على التوسع في فتح المدارس النظامية، وتسهيل سبل التحاق الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم، من منطلق أهمية تضافر الجهود وتحقيقًا للنتائج المرجوة.



وأشارت إلى أن تعميم التعليم جاء بناء على الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، والمتضمن إجراء المسح الميداني عن واقع الأمية في الإدارات التعليمية، والتي تستهدف الكبار من المواطنين (الرجال- النساء) الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لتزويدهم بالمهارات اللازمة، لمحو أميتهم والراغبين في إكمار تعليمهم النظامي، للمساهمة في خفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوى، قبل نهاية مشروع العقد العربي 2015 – 2024.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم وجهت بضرورة الإعلان عن بدء التسجيل في مدارس التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية (بنين – بنات) وللمرحلتين المتوسطة والثانوية (بنين) وفق ضوابط القبول والتسجيل التالية:

أن يكون الطلاب أو الطالبات الراغبين أو الراغبات في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم الابتدائي.

أن يكون السن النظامي للقبول في التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية، (إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر فما فوق) وللمرحلة المتوسطة (16 سنة فما فوق) وللمرحلة الثانوية (19 سنة فما فوق).

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم، وجهت بضرورة تنفيذ حملة توعوية عن محو الأمية والقضاء عليها وتشجيع الأميين للالتحاق بفصول التعليم المستمر، ونشر روابط التسجيل الإلكتروني عبر وسائل التواصل المتاحة والمنصات التعليمية.