ما معنى «مستثنى من التسجيل»؟.. «التأمينات» توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معنى جملة «مستثنى من التسجيل» التي تظهر لبعض من يريد الاشتراك في نظام التأمينات.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن مستثنى من التسجيل تعني أنك موظف حكومي أو لا تزال معلوماتك بالأحوال المدنية مسجله كموظف حكومي ويلزم تعديل المهنة ليتمكن المستفيد من التسجيل بالمؤسسة.

وكانت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أكدت أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ»

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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