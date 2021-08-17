المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية تخصص يومًا للنساء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة شؤون المكتبات، فتح أبواب المكتبة المركزية للنساء من الباحثات والمثقفات.

وحددت العمادة في الجامعة الإسلامية أن يوم السبت من كل أسبوع، سيكون موعدًا لفتح المكتبة أمام المستفيدات، ابتداءً من 4 صفر الشهر المقبل، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساء.

وأوضح عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور حمد بن طالع العلوي، أن ذلك يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة الإسلامية في خدمة المجتمع وإفادتهم من خدمات المكتبة المركزية ومرافقها، لا سيما الباحثات في المنطقة.

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