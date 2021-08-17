شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصا من جان قتل زوجته في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير ، وقالت في بيان لها : أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين – سعودي الجنسية - على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم بقتله قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً ،بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين - سعودي الجنسية - اليوم في مدينة أبها بمنطقة عسير.