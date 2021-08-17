وقف النعمة في جمعية خيرات يحفظ مليونَي وجبة سنويًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة (وقف النعمة) وهو عبارة عن مبنى استثماري خاص بالجمعية؛ وذلك لحاجة الجمعية إلى الاستقلال المالي وتوفير مصادر دخل ثابت تستطيع من خلاله توفير احتياجاتها وتوسيع نشاطاتها وتكفل الحاجات الغذائية لأكبر قدر من الأسر المحتاجة.

نتائج أعمال وقف النعمة

وأعلنت الجمعية أنها من خلال هذا الوقف تمكنت من حفظ مليونَي وجبة سنويًا ودعم 25000 أسرة، حيث إن هذا الوقف يحقق الاستدامة المالية للجمعية لتوفير إيراد ثابت، مؤكدة أنه قد تم جمع مبلغ 1.030.947 ريالًا من لحظة إطلاق الوقف وحتى يومنا هذا.

المساهمة في وقف جمعية خيرات

وبناءً على ذلك تتيح جمعية خيرات الفرصة لأهل الخير للمساهمة في وقف خيرات؛ لما له من أجر عظيم بأسهم في هذا الوقف بمبالغ مختلفة للأفراد 100 ريال و 300 ريال للأسرة كاملة.

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