موقع المرجع يحقق نقلة نوعية في المجال الخدماتي السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أولى موقع المرجع القارئ السّعوديّ كثيرًا من الاهتمام، وحرص على توفير جميع التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها في مختلف المجالات مع صياغة المحتوى بأسلوب بسيط يَسهل فهمه واستيعابه من قبل القُرّاء على اختلاف مستوياتهم التّعليميّة والثّقافيّة، وتمكّن الموقع من تحقيق نقلة نوعيّة في المجال الخدماتيّ داخل المملكة العربيّة السّعوديّة من خلال المقالات الموثوقة التي تُسهم في مساعدة الأفراد بالاستفادة من الخدمات المُختلفة للقطاع الحكوميّ والخاصّ.

تُقدّم وزارة الموارد البشريّة والتّنمية الاجتماعيّ في السّعوديّة عددًا كبيرًا من الخدمات ضمن برامج الضّمان الاجتماعيّ لمساعدة العائلات ذات الدّخل المُتدنّي في تحسين أوضاعها المعيشيّة، ويُمكن زيارة المرجع لمعرفة خطوات التعامل مع الكثير من خدمات هذا القطاع، ومنها: خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي وخدمة التّسجيل في الضّمان الاجتماعيّ بالإضافة إلى خدمات التّسجيل في المساعدات المقطوعة وتفاصيل التّسجيل وشروطه.

يُمكن للعاملين في المملكة العربيّة السّعوديّة زيارة المرجع لمعرفة طريقة حجز موعد مكتب العمل مع تصفّح الكثير من المحتويات الخاصّة بهذا القطاع، كما أنّ الموقع يُقدّم العديد من التفاصيل حول خدمات تطبيق توكّلنا وكيفيّة التّسجيل في التّطبيق للمواطنين والمقيمين إلى جانب خطوات تعريف رقم الجوّال للأفراد الذين لا يملكون حسابًا على منصّة أبشر ليتمكّنوا من إنشاء حساب في توكّلنا، ومن الجدير بالذّكر الإشارة إلى توفير عدد من المقالات حول خدمات الجوازات وخدمات أبشر في موقع المرجع أيضًا

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