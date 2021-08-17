أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونياً كلية الشمال للتمريض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم إلكترونيا كلية الشمال للتمريض ، بحضور رئيس مجلس الإدارة شافي بن فاحس الزوين ، وعددا من منسوبي الكلية .

وأطلع سموه على أهداف الكلية وخططها المستقبلية ، وهياكلها الإدارية والتنظيمية ، ومخططات المبنى .

أهداف كلية الشمال للتمريض

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أن تؤدي الكلية دورا بارزا في توفير مخرجات متميزة تلبي حاجة سوق العمل ومتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ومنطقة الحدود الشمالية خاصة ، لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض بكفاءة عالية في رعاية المرضى ومؤهله علميًا لممارسة المهنة في المؤسسات الصحية والخدمات المجتمعية المتعددة .

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