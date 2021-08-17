الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

الفيصل يطمئن على صحة بدر بن عبدالمحسن

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اطمأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في اتصال هاتفي على صحة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن قد أجرى عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وسأل الأمير خالد الفيصل، الله سبحانه وتعالى، أن يُتمّ على الأمير بدر بن عبدالمحسن الشفاء ويُلبسه ثياب الصحة والعافية.



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