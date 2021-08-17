اختيار فهد السماري شخصية العام الثقافية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وافق أمير منطقة مكة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل على اختيار معالي د. فهد السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز شخصية العام الثقافية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة.

من هو فهد السماري ؟

ود. فهد بن عبدالله السماري يشغل منصب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، كما شغل منصب الأمين العام لـ”مراكز الدراسات والوثائق” في الخليج العربي، ومستشار في “الديوان الملكي “، والمشرف العام على “المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”، ونائب رئيس مجلس نظارة “مركز البحوث والدراسات بالمدينة المنورة”، ورئيس تحرير “مجلة الدارة”.

ويشغل عضوية مجلس إدارة كل من: “هيئة التراث السعودية” منذ 22 يوليو (تموز) 2020، و”هيئة تطوير بوابة الدرعية”، و”نادي الإبل”، كما أنه عضو مجلس أمناء “المتحف الوطني السعودي” منذ أبريل (نيسان) 2020، و”مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية” ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس.

شغل منصب مدير “مركز تاريخ مكة المكرمة”، والمستشار التنفيذي لكرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بـ”جامعة الملك سعود”، وعضو الهيئة الإشرافية العليا لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة في “جامعة أم القرى”، وعضو الهيئة الإشرافية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة في “الجامعة الإسلامية”، ورئيس الهيئة الإشرافية لـ”مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة”.

مسيرة عملية وعلمية

كما شغل منصب وكيل “وزارة التعليم العالي” للعلاقات الثقافية، وعميد البحث العلمي ومدير مركز البحوث في “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، ووكيل عمادة البحث العلمي، وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ والحضارة في “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، وعضو هيئة تحرير مجلة الجامعة ذاتها، ورئيس تحرير المجلة.

إضافة لعضويته السابقة في كل من اللجنة الاستشارية في قسم التاريخ “جامعة الملك سعود”، ومجلس الأمناء في “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والنشر”، ومجلس إدارة “الهيئة العامة للسياحة والآثار”، و”اللجنة العليا لتطوير الدرعية التاريخية”، ومجلس أمناء “مكتبة الملك فهد الوطنية” ومجلس إدارة “الجمعية السعودية للمحافظة على التراث”، ومجلس الأمناء لـ”الشركة السعودية للأبحاث والنشر”، ومجلس أمناء “مكتبة الملك فهد الوطنية”.

من أهم مؤلفاته “الملك عبد العزيز وألمانيا”، و”أصدقاء وذكريات”، و”رحلة إلى وسط الجزيرة العربية”، و”موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي وآخرين”، و”مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود الخاصة”.

حاز على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ووسام الفارس من حكومة إيطاليا.

حاصل على دكتوراه في التاريخ الحديث والعلاقات الدولية عام 1989 من “جامعة كاليفورنيا” في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في التاريخ الحديث عام 1986 من الجامعة ذاتها، وليسانس في التاريخ عام 1980 من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.

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