، المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهلت شركة المحافظ العقارية عام 1443 هـ، بانطلاقة قوية عبر الإعلان عن بيع جميع العقارات المطروحة في مزاد "نيو ڤيجن" بنجاح منقطع النظير وخلال وقت قياسي.

تميز هذا المزاد بحملة تسويقية رائعة حملت شعار "أنت والقدية جيران"، ساهمت بشكل فعال في مساعدة المستثمرين والملاك وكافة الأطراف، من الحصول على أفضل القيم والعوائد التي تلائم مختلف التوجهات الاستثمارية.

انطلق المزاد عصر يوم أمس الإثنين، بفندق شيراتون الرياض، وتميز بإقبال كبير تمثل في استقبال مبكر لما نسبته 75% من الشيكات المصدقة وذلك قبل بدء المزاد بيوم كامل.

ويعزو الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية نجاح مزاد "نيو ڤيجن"، والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- أن الفرص المطروحة فرص واعدة، بالإضافة لموقعها المجاور لنخبة من مشاريع رؤية المستقبل، مثل مشروع القدية ومشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

وأضاف السيف أن المحافظ العقارية، وانطلاقًا من رؤيتها، حريصة كل الحرص على مساعدة وتمكين كافة الأطراف من المستثمرين والملاك، من الحصول على أفضل القيم والعوائد المناسبة لمختلف التوجهات الاستثمارية لكل طرف.

جدير بالذكر أن المحافظ العقارية بصدد إطلاق مجموعة من المزادات خلال شهري محرم وصفر، على أن تنطلق الحملة الخاصة بأول هذه المزادات يوم غد الأربعاء.