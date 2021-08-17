شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: نسبة الإصابة بتسوس الأسنان تزداد مع العمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري طب أسنان الأطفال بوزارة الصحة، الدكتور عادل الرصيص، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت أعلى معدلات الإصابات بتسوس الأسنان حول العالم.

وأوضح الدكتور عادل الرصيص، أن تسوس الأسنان مرض يستمر من سن الطفولة المبكرة إلى مرحلة الكهولة فهو مرض مستمر مع الإنسان، فيما نسبة الإصابة بالتسوس تزداد مع العمر، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار "الرصيص" إلى أن المشكلة ليست زيادة نسبة التسوس فقط، ولكن شدة التسوس، لافتًا إلى أن الآن الوضع الحالي تغير بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الصحية على رأسها وزارة الصحة وغيرها من الجهات، لافتًا إلى أن النسبة قلت لتصل إلى 80-85% بين الأطفال من طلبة المدارس.

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