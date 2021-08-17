شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تشدد على أهمية استكمال جرعتي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الجميع على المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا حمايةً من مضاعفات الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على أهمية الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أن ٩٨%؜ من حالات الحوامل في العناية الحرجة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هي لحوامل لم يتلقين لقاح كورونا.