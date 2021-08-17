شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أكاديمي يتحدث عن أهمية الطاقة الشمسية:"سيتم الاعتماد عليها بالمستقبل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ الطاقة الشمسية المساعد بجامعة أم القرى الدكتور رائد شالواله، أنه من الضروري البدء الآن بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وبدء الاعتماد عليها، حيث إنها طاقة المستقبل، مبينا إن الطاقة الشمسية أهم بكثير من الطاقة النفطية.

وأضاف الأكاديمي أن النفط طاقة غير مستدامة وسيأتي يوم وينتهي مصدره، أما الطاقة الشمسية فهي طاقة مستدامة ومستمرة وهي التي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية المنتجة في المملكة أعلى من الأحمال الكهربائية في كامل البلاد، وبالتالي فإنه يمكن إنتاجها وتصديرها إلى البلاد التي تحتاج إليها.

وأكد أن التقنيات الجديدة للطاقة الشمسية تمكنها من تحمل درجات الحرارة العالية، والتغلب على مشكلة الغبار، وتحويلها لطاقة إيجابية ولها جدوى اقتصادية وعائد كبير كما هو مخطط له في رؤية 2030.