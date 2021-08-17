شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تنصح باتخاذ الخطوات الوقائية من الغبار لتفادي التهابات الأنف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية اتخاذ خطوات وقائية لتفادي التعرض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة في الطقس الحار أو أثناء الغبار.

وأوصت المدينة الطبية، بضرورة استخدام غسول الأنف لعدة مرات في اليوم حال الغبار، كونه يسهم في الحماية من الأمراض والالتهابات وتهيج الجيوب الأنفية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة.