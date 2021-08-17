شكرا لمتابعة خبر عن العتيبي يثمِّن إطلاق جامعة الملك عبد الله لقمرها الاصطناعي البيئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد القادر رضوان (صدى):

ثمن الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة إعلان جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة سباير Spire، الرائدة في تزويد وتحليلات البيانات والخدمات الفضائية، عن خططهما لإطلاق القمر الاصطناعي البحثي كاوست كيوب سات (KAUST CubeSat) المتخصص بجمع بيانات عالية الجودة وفائقة الدقة للأنظمة البيئية الأرضية والساحلية وفي المحيطات، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نهاية العام 2022.

حيث ستكون البيانات المزودة من هذا القمر الاصطناعي في غاية الأهمية، خصوصاً في تقديم تفاصيل عالية الدقة حول أحوال النظم البيئية الحالية في المنطقة، ورصد التحسينات الناتجة عن إستراتيجيات إدارة البيئة، وبالتالي دعم مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف العتيبي قائلاً : إن المملكة تقدم جهودًا كبيرة في مجال حماية النظم البيئية وترميمها على اليابسة وفي البحار، حيث إن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر بزراعة 50 مليار شجرة خلال العقود المقبلة بهدف رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث شاهد إثبات على حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، إذ ستكون هاتان المبادرتان محطة مفصلية في رسم مستقبل كوكب الأرض.

وأوضح العتيبي أن جمعية البر بجدة تولي الجانب البيئي اهتماماً خاصا من خلال حرصها المستمر على تحقيق الاستدامة بجوانبها الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) في جميع أنشطتها وبرامجها، وقد اتضح ذلك جلياً في جهود الفرق التطوعية التابعة للجمعية من خلال ما تقوم به من أنشطة بيئية كتشجير الحدائق وتنظيف الشواطئ، وتقديم البرامج التوعوية في هذا الجانب، كما يبرز اهتمام الجمعية بالاستدامة البيئية من خلال المعايير العالية التي تطبقها مراكز الغسيل الكلوي التابعة لها في مجال التخلص من النفايات الطبية والمحافظة على النظافة والتعقيم، وكذا الحال في دور الضيافة التابعة للجمعية من خلال تطبيق معايير عالية جداً في النظافة والتغذية والتخلص من النفايات.

يذكر أن هذا القمر الاصطناعي هو الأول من نوعه في المملكة، والأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية وسوف يسمح لباحثي كاوست بتجميع صور عالية الدقة لسطح الأرض وتحليلها واستخدامها، لرسم خرائط مفصلة للبيئات الأرضية، فضلاً عن مراقبة صحة الغطاء النباتي وحالته، واستكشاف الأنظمة البيئية الساحلية والشعاب المرجانية، وتطوير أبحاث الزراعة الدقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من تطبيقات علوم الأرض والبيئة