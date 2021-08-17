حظر كامل في نيوزيلندا.. والملحقية السعودية توجه نصائح للمواطنين

الرياض - محمد عبدالله - طالبت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا، بعد أعلان السلطات النيوزيلندية عن تطبيق الحظر الكامل بالبلاد.

وقالت الملحقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أعلنت السلطات المحلية في نيوزيلندا عن الحظر الكامل في نيوزيلندا بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينة أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.

وطالبت المواطنين السعوديين المتواجدين في نيوزيلندا باتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء في المنزل.

ويأتي ذلك بعد تسجيل نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، لأول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر، لشخص في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، وفقا لرويترز نقلا عن وزارة الصحة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.