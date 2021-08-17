الزعاق يحدد موعد موسم الصفري ويتحدث عن أطول ليالي السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيرًا إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.

وأوضح الزعاق، في مقطع بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.

وأوضح أن أقصى ميل لها ناحية الشمال هو مدار السرطان وأقصى ميل لها ناحية الجنوب هو مدار الجدى وفي المنتصف خط الاستواء، وحين تمر بمدار السرطان نشهد أطول نهار في السنة والجدى يعني أطول ليالي السنة وخط الاستواء يعني تساوي الليل مع النهار.

كما أوضح أن الشمس قطعت منتصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان إلى خط الاستواء والشمس عادة تقطع هذه المسافة خلال 90 يوماً، أي أنه بعد 45 يوماً تقريباً يتساوي طول الليل مع النهار، ففي يوم 27 سبتمبر تشرق الشمس الساعة 6 وتغرب الساعة 6.

وأضاف: بعد 50 يوماً تقريباً يكون طول الليل أطول من النهار وبعد أربعة أشهر سنعيش أطول ليالي السنة.

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