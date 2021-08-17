تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بخصوص تحديث أصدرته أبل

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بخصوص تحديث أصدرته شركة أبل لمعالجة عدد من الثغرات في بعض منتجاتها.

وقال «الأمن السيبراني»، في التحذير الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المنتجات التي يشملها ذلك التحذير، منتج iCloud لنظام Windows 12.5، المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.

وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

الإجراءات الوقائية:

أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت «آبل» توضيحًا لهذه التحديثات، عبر «الضغط هنا».

لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.