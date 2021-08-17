شؤون الحرمين تناقش البرامج الاستراتيجية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

الرياض - محمد عبدالله - اجتمعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، لوضع ومناقشة البرامج الاستراتيجية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لعام 1443هـ.

وترأس الاجتماع مدير عام مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي، بحضور مساعد المدير العام المهندس محمد بن منور الطرازي، ومدير إدارة الشؤون الهندسية والفنية المهندس طه بن حبني الشهري، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمشروع رائد بن صلاح اللحياني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية محمد بن عبد المطلب المنعمي.

ويأتي هذا الاجتماع للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما وتطويرها، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030.

وفي ختام الاجتماع، رفع الخطابي شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لحرصه واهتمامه بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق توجيهات ولاة الأمر ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.