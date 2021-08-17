تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بخصوص تحديث أمني في «جوجل كروم»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عاليًا، بحصوص تحديث أصدرته «جوجل» لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وحذر المركز من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

الإجراءات الوقائية

أشار إلى أن الإجراءات الوقائية، التي يجب اتباعها لتجنب هذه التهديدات، بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر «الضغط هنا»، مؤكدًا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة، انقر على المزيد مساعدة معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome

سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

انقر على إعادة التشغيل.