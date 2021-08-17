ظاهرة فلكية في سماء السعودية.. أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء الوطن العربي الأربعاء، أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساء، حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغريي، ما سيسمح للكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يتم أولاً رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذان الكوكبان أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبين من الأفق، حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره، مشيرًا إلى أن رصد هذا الاقتران الكوكبي سيكون أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية.

وبين أن القاطنين في خطوط العرض الوسطى الشمالية سيكون عليهم استخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، في حين سيكون عطارد أكثر إشراقًا، حيث يلمع بـ 8 مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار.