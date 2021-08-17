طوارئ مستشفيات «صحة نجران» تقدم خدماتها لأكثر من 251 ألف مستفيد

الرياض - محمد عبدالله - قدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة نجران خدماتها لعدد 251323 مستفيدًا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.

وبينت «صحة نجران» أن مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بلغ 49801 مراجعاً, و62572 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، و26855 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى نجران العام الجديد، و26652 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى حبونا العام، و7727 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى ثار العام.

فيما بلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى شرورة العام 47986 مراجعاً و10830 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى خباش العام و9159 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى يدمة العام، و7011 مراجعاً لقسم الطوارئ بمستشفى بدر الجنوب العام، و 2730 مراجعاً لقسم الطوارئ بمجمع إرادة والصحة النفسية.