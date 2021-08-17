طبيب سعودي: نسبة تسوس الأسنان بالمملكة تصل إلى 85%

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عادل الرصيص استشاري طب أسنان الأطفال بوزارة الصحة، إن نسبة تسوس الأسنان في المملكة تتراوح بين 80 و85%.

وأضاف الرصيص خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، أن مرض تسوس الأسنان يستمر من سن الطفولة المبكرة إلى مرحلة الكهولة فهو يستمر مع الإنسان.

وأوضح استشاري طب الأسنان أن نسبة الإصابة بتسوس الأسنان تزداد مع العمر سواء مع الاسنان الداعمة أو الاسنان اللبنية.

وتابع الرصيص أنه ليست هناك زيادة في معدلات الإصابة بتسوس الأسنان، لكن هناك درجات لشدة التسوس، على سبيل المثال: طفلان كل منهما لديه تسوس في 4 أسنان لكن شدة التسوس مختلفة.

وأكد الرصيص أن وزارة الصحة وبعض الجهات الأخرى تبذل جهودًا لخفض نسب تسوس الأسنان، مشيرًا إلى أن نسب الإصابة بمرض تسوس الأسنان في المملكة تصل تتراوح بين 80 و85% على الأكثر في فئة الأطفال وطلبة المدارس.

وأشار استشاري طب أسنان الأطفال إلى أن هذه الأرقام تبدو لكنها ما زالت أقل من 90% وبعض الدراسات أثبتت أنها تصل في بعض المناطق إلى حدود 75% .

نصائح للوقاية من تسوس الأسنان

وكانت وزارة الصحة أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنَّ الوقاية من تسوس الأسنان تتطلب تفريش الأسنان بعد كل وجبة أو مرتين على الأقل يوميًّا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

واستعمال الخيط السني لتنظيف أسنانك مرة واحدة على الأقل في اليوم، وابتعد عن الأغذية المحتوية على السكر كالحلويات والعصائر المحلاة، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ الوقاية من تسوس الأسنان تتطلب أيضًا الابتعاد عن الأغذية المحتوية على السكر كالحلويات والعصائر المحلاة، والتقليل من تناول الوجبات الخفيفة؛ إذ إنَّ ذلك يقلل الغذاء المتوافر للبكتيريا بالفم.

وكذلك تناول أغذية صحية، ويشمل ذلك الفواكه والخضار والأجبان؛ لأنها تحفز إفراز اللعاب الذي يحافظ على الأسنان من تأثير الأحماض، وإذا كان الشخص من الفئات الأكثر عرضة للتسوس فقد يوصي الطبيب باستخدام مضمضة الفلورايد.

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