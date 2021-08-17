أمانة مكة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بالمسفلة

الرياض - محمد عبدالله - أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الجهات الأمنية، تعديات جزئية غير نظامية على عدة أراضٍ حكومية، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية في حي (الخالدية 1) تعديات جزئية على أراضٍ حكومية، وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر.

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 350م2، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.