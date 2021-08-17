اجتماع لمناقشة آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - عقدت الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام بمقرها بالتوسعة السعودية الثانية اجتماعًا لمناقشة آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام.

وناقش مدير عام الإدارة المهندس حمود بن صالح العيادة، الخطة التشغيلية للإدارة للسنة الجديدة، واستمع إلى المقترحات والأطروحات وآلية العمل المناسب لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لموسم العمرة.

وأكد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون، ومتابعة تنفيذ سير العمل وفق الخطط والأهداف ومدى مطابقتها للأنظمة، وأيضا تعزيز روح الفريق في عمل إدارات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام. والاطلاع على آليات رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمرتادي بيت الله الحرام.

كما ناقش أهمية تسخير كافة السبل والإمكانات البشرية والتقنية من أجل المتابعة والإشراف على الخطط التشغيلية لإدارات المسجد الحرام، وتكثيف الجولات الميدانية بالمسجد الحرام وسرعة التجاوب مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، وبحث احتياجات الإدارة، ووضع التوصيات اللازمة لتطوير مخرجات الإدارة بشكل يتكامل مع تطلعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو تعزيز الجودة الخدمية في موسم العمرة.

وأكد العيادة توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مساعد الرئيس العام ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والتي تعكس في مضامينها ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين، ومنظومة خدمات قاصديهما، مقدمًا في الوقت ذاته شكره لمنسوبي الإدارة على ما قدموه فى موسم حج عام ١٤٤٢هـ، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.